Non solo l'Uruguay, anche il Portogallo lo cerca e lo vuole processare. Nelle scorse ore la Squadra Mobile di Latina ha tratto in arresto nella sua casa apriliana dove si trovava ai domiciliari, l'ex consigliere di Ardea Andrea Meneghello. L'ordine di cattura europeo finalizzato all'estradizione è stato chiesto e ottenuto dall'autorità giudiziaria del Portogallo. Meneghello era finito in una inchiesta condotta dallo Sco, e dalle procure di Roma e Reggio Calabria in merito ad un traffico di droga che ha portato al sequestro di sei tavole da surf imbottite di cocaina fermate all'aeroporto di Montevideo e pronte per arrivare in Italia.