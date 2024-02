Una "shitstorm" in piena regola, quella che ha colpito Thomas e il suo account di Instagram. Con molto coraggio il giovane transgender di Cisterna di Latina ha deciso di raccontare il suo processo di transizione sui social, tra prodotti e farmaci per il corpo con l'obiettivo di condividere la sua esperienza ma soprattutto per incoraggiare chi come lui vuole vivere liberamente e in pace con il proprio corpo e la propria natura. Una scelta forte che trovato l'appoggio dei familiari e degli amici ma anche una pioggia di offese degli "haters" che, nascosti dietro una tastiera, hanno iniziato ad offendere pesantemente Thomas.