Un incidente stradale è avvenuto questa mattina poco prima delle 8 sulla strada 156 dei Monti Lepini alle porte di Latina al chilometro 51,600. Per cause in fase di ricostruzione una Hunday con a bordo tre persone è entrata in collisione con una Renault Megane guidata da un ragazzo e che è uscita fuori strada finendo in un fosso. La vettura a causa dell'impatto ha fatto un volo di diversi metri e si è ribaltata. Subito è scattato l'allarme ai soccorritori, in ospedale al Santa Maria Goretti sono stati trasportati due occupanti della Hunday che in base ai primi riscontri non sono in pericolo di vita, illeso il conducente della Megane. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale di Latina, in ausilio sono intervenuti i Carabinieri.