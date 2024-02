Auto a fuoco nella notte in via Tanaro. Alle 4.30 di lunedì il personale operativo dei vigili del fuoco di Latina è intervenuto nel capoluogo pontino a seguito segnalazioni di un incendio divampato nlella zona. Una volta arrivata sul posto la squadra territoriale dei vigili del fuoco di constatava la presenza di una macchina in fiamme, subito iniziavano le operazioni di spegnimento valse a contenere le fiamme ed evitare il propagarsi alle altre auto nelle vicinanze. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio. Successivamente, in collaboraizone con il personale della Polizia di Stato, effettuava un controllo della scena per cercare elementi utili a stabilire le cause del rogo che, al momento, sono ancora sconosciute.