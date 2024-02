Malgrado esposti, denunce e segnalazioni ripetute nel corso degli anni gli sversamenti nel fosso Carrocetello continuano a tormentare i residenti della zona Borgata Agip e le imprese dell'area industriale. Anche domenica sera i cattivi odori provenienti dal canale hanno iniziato a infastidire i cittadini del quartiere Borgata Agip, segno evidente di uno scarico abusivo perpetrato poche ore prima. Odori molesti per gli abitanti della zona, tali da richiedere un sopralluogo dei Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia che domenica sera sono intervenuti sul posto. Al sopralluogo hanno presenziato anche il presidente del comitato Borgata Agip Adriano Lemma e Luigi Esposito, che da tempo porta avanti una battaglia in difesa dell'ambiente per risolvere questo problema che si registra da oltre dieci anni. «Domenica lo sversamento nel fosso era qualcosa di esagerato, i miasmi erano insopportabili. Bisogna attivarsi - afferma Esposito - per cercare di fermare questa situazione come sto cercando di fare insieme al presidente Lemma, altrimenti il fenomeno si ripeterà continuamente». Sulla stessa lunghezza d'onda si è espresso il comitato di quartiere Borgata Agip. «Stiamo girando attorno al problema - afferma Lemma - perché fino a quando non si capirà chi scarica non si potranno prendere provvedimenti».

Già nel dicembre 2023 c'era stato un sopralluogo dei Carabinieri forestali e della Polizia Locale di Aprilia, in quella circostanza intervenne anche l'Arpa Lazio che eseguì dei prelievi dal fosso per analizzare la sostanza ritrovata nel Carrocetello. I primi risultati di quel campionamento sono arrivati nei giorni scorsi al Comune di Aprilia e attesterebbero la presenza di idrocarburi nell'acqua, a comunicarlo è stato il vice sindaco e assessore all'Ambiente Vittorio Marchitti sottolineando l'intenzione dell'amministrazione comunale di andare fino in fondo alla vicenda.