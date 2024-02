Furti seriali nelle abitazioni e addirittura al Mercato Ortofrutticolo di Fondi. Una situazione diventata insostenibile nonostante l'encomiabile prodigarsi delle forze dell'ordine. La sfrontatezza delle bande malavitose ormai sfida la legge e colpisce nelle case, anche con qualche presenza all'interno, e, addirittura dentro l'area del Mercato ortofrutticolo di viale Piemonte.

E' successo, infatti, che oltre a un'abitazione antistante villa Demetriana nella frazione di San Magno, dove ignoti malviventi hanno messo a soqquadro e svaligiato tutte le stanze portando via gli oggetti di oro rinvenuti, oltre ad altri tre o quattro tentativi di furto andati a vuoto per l'allarme che ha dissuaso gli "intrusi" dal portare a termine la loro azione criminosa, i ladri si sono "superati" prendendo di mira circa trenta stand del Mercato Ortofrutticolo della cittadina della Piana.

Non hanno trovato grosse cifre da portare via ma pochi spiccioli per ogni stand, quelli che generalmente si lasciano in cassa la sera per dare il resto, la mattina, se i primi avventori non hanno monete di piccolo taglio. Pronta l'azione di controllo da parte delle forze dell'ordine che, in località San Magno, hanno monitorato i particolari e la dinamica dei furti e dei tentativi andati a vuoto con gli agenti del locale Commissariato di Polizia di Stato.

Pronta anche da parte della popolazione la mobilitazione della gente. Sempre nella frazione rurale, il Comitato San Magno, ha attivato un presidio all'aperto, sia per fare il punto sulla situazione, sia per lanciare il messaggio che la gente veglia ed è pronta a contrastare l'azione malavitosa con la mobilitazione di vigilanza civile e democratica in supporto alla pur meritoria azione dei carabinieri e della Polizia di Stato, lamentando, al tempo stesso, il "buonismo" della legislazione che non disincentiva alcuni malavitosi dal delinquere.

Il presidio di San Magno proseguirà nei prossimi giorni con l'intento, sempre civile, di far sapere che la gente è presente per prevenire e dissuadere i malintenzionati di turno dal tentare la strada dell'illegalità e del reato.