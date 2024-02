Il malfattore è stato successivamente intercettato e bloccato dai militari dipendenti del N.O.R. - Sezione Radiomobile, che lo hanno arrestato.

Il genero, proprietario dell'esercizio commerciale di fronte dove si è verificato il fatto, ha sentito le urla della donna, è intervenuto e ha rincorso il trentenne, il quale, per divincolarsi, ha estratto una siringa dalla tasca del giubbotto e gliel'ha puntata contro il volto, riuscendo così a fuggire nuovamente.

Il trentenne era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari poiché, nella mattina del 18 gennaio, a Latina, aveva asportato una borsa da un'auto di proprietà di una cittadina di 73 anni, che era poggiata sul sedile anteriore lato passeggero, per poi darsi alla fuga.

Nella giornata di ieri, lunedì 5 febbraio, a Latina, i Carabinieri del N.O.R. - Sezione radiomobile, hanno arrestato un cittadino classe 93, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Latina a seguito delle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte e prontamente segnalate alla competente Autorità giudiziaria.

