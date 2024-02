Nelle date del 3 e 4 febbraio a Latina, a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto di fenomeni di criminalità ed illegalità diffusa, nonchè al consume di sostanze alcoliche e stupefacenti tra i giovani del luogo, i carabinieri della Compagnia di Latina hanno denunciato in stato di libertà per vario titolo 4 soggetti.

Si tratta di un cittadino classe 96 residente a Sermoneta, deferito in stato di libertà per porto abusivo d'armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poichè lo stesso veniva trovato in possesso di un manganello telescopico di 50 cm e di 1,3 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish; un cittadino classe 87 residente a Latina, deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio poichè a seguito di una perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di 1 grammo di hashish; un cittadino classe 92 residente a Sezze, defetito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica ed in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti.

Nel medesimo contesto, venivano inoltre segnalati alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti: un cittadino classe 2003 residente a Latina, poicheè trovato in possesso di 1,11 grammi di hashish, nonchè di uno spinello preconfezionato; un cittadino egiziano residente a Latina, poichè trovato in possesso di 1 spinello preconfezionato contenente hashish; un cittadino egiziano classe 2002 residente a Latina, poichè trovato in possesso di 0,25 grammi di hashish; un cittadino classe 2005 residente a Latina, poichè trovato in possesso di uno spinello preconfezionato di sostanza stupefacente tipo hashish.

Inoltre, durante i medesimi controlli alla circolazione stradale venivano controllate 74 veicoli e 121 persone. In merito a questi ultimi controlli venivano contestate 12 violazioni di norme al codice della strada, ritirate 5 patenti di guida e sequetrati n. 3 veicoli.