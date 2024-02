Un'azione rapida quella compiuto dal rapinatore con il volto coperto, visto che all'arrivo delle forze dell'ordine era già riuscito a far perdere le proprie tracce. Sul caso indagano i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, che stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona alla ricerca di elementi utili a rintracciare l'uomo.

Rapina ad Aprilia al tabacchi di via Ugo Foscolo. Ieri sera poco prima dell'orario di chiusura un uomo armato di coltello è entrato nell'esercizio commerciale nel quartiere Aprilia Nord facendosi consegnare l'incasso della giornata e alcuni "gratta e vinci", poi è fuggito a piedi.

In fuga

