Era sottoposto ad un divieto di avvicinamento nei confronti della sua ex che oggi ha violato. La donna ha immediatamente chiamato i Carabinieri ed è stato arrestato dagli uomini della sezione Radiomobile e una pattuglia della stazione di Borgo Podgora In manette è finito un agente della Polizia Penitenziaria, destinatario di un divieto di avvicinamento emesso lo scorso dicembre dal gip del Tribunale di Latina Giuseppe Cario su richiesta del pm Valerio De Luca.

In base a quanto ricostruito questa mattina al centro commerciale Latina Fiori, l'uomo ha avvicinato la sua ex con cui ha avuto una relazione sentimentale che si era interrotta ad ottobre e voleva darle un regalo. La donna ha cercato di respingerlo ma lui l'ha seguita e immediatamente ha chiamato il numero di emergenza del 112 e l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato dagli uomini dell'Arma. L'agente della Polizia penitenziaria presta servizio fuori la regione Lazio. Lo scorso dicembre era stato sottoposto ad una misura restrittiva perchè aveva ingenerato nella parte offesa un forte stato di ansia e agitazione. Aveva mandato diversi messaggi e non si rassegnava alla fine della relazione. L'uomo dopo le formalità di rito si trova agli arresti domiciliari.