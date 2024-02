Due rapine nel giro di 24 ore ai danni delle tabaccherie della città. Tra lunedì e ieri sera i malviventi hanno colpito in via Ugo Foscolo e in via Alcide De Gasperi, due azioni simili che lasciano pensare che possa esserci lo stesso gruppo dietro questi raid. La prima rapina si è verificata lunedì nella rivendita di via Foscolo, nel quartiere Aprilia Nord, poco prima dell'orario di chiusura. Un uomo con un coltello in mano e con il volto travisato è entrato nel negozio, facendosi consegnare l'incasso della giornata e alcuni "gratta e vinci", una volta preso il bottino è uscito dal tabacchi a piedi, quantomeno in un primo momento. Con molta probabilità una seconda persona lo aspettava all'esterno, visto che in pochi istanti è riuscito a dileguarsi e a sfuggire alle forze dell'ordine arrivate poco dopo sul posto.

La seconda rapina è avvenuta ieri intorno alle ore 19.00 nella tabaccheria Beghin in via Alcide De Gasperi, in questo caso due uomini hanno fatto irruzione nel negozio mentre in fila c'erano ancora diversi clienti e poi hanno minacciato le commesse con un coltello da cucina. I due si sono fatti consegnare l'incasso e poi sono fuggiti a piedi, entrambi avevano il volto coperto da una mascherina chirurgica. Un bottino da diverse migliaia di euro, secondo una prima stima. Sul posto sono immediatamente arrivati i Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, che hanno avviato le indagini e perciò stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, alla ricerca di elementi utili a rintracciare i due rapinatori. Inoltre verranno ascoltate anche le persone presenti al momento del raid.

Pochi minuti prima del colpo da "Beghin" due uomini con il viso coperto da una mascherina chirurgica sono state viste all'interno della tabaccheria Palumbo di Corso Papa Giovanni XXIII, un aspetto che con molta probabilità verrà approfondito nelle prossime ore per capire se si tratti delle stesse persone che poco dopo hanno assaltato la rivendita di via De Gasperi.