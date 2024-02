Nella giornata di ieri, a Latina, i Carabinieri del locale Comando Provinciale, in coordinamento con la locale Questura e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, all'esito del servizio straordinario di controllo del territorio "Alto Impatto" svolto a partire dalle ore 13:00 nei quartieri Q4-Q5, unitamente a personale del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Latina, sottoponevano a controllo due attività commerciali segnalate per violazioni in materia di sicurezza alimentare, mancata formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, nonchè per inottemperanza procedure di autocontrollo Haccp. Le sanzioni amministrative complessive ammontano a 4.000 euro.

Nel medesimo contesto, in esito al controllo della circolazione stradale, sono stati controllati 22 soggetti e 20 veicoli.