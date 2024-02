Nel corso del pomeriggio di ieri, a Priverno, i Carabinieri della Stazione di Sabaudia, al termine di un'attività info-investigativa posta in essere a seguito di evasione dal regime degli arresti domiciliari, rintracciavano e traevano in arresto un cittadino classe 89 residente a Sabaudia, colpito da l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Latina.