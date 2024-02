Non accenna ad arrestarsi la scia delle rapine messe a segno ad Aprilia. Questa mattina, infatti, in via Ugo Foscolo un noto imprenditore è stato assalito da due banditi a volto coperto che sotto la minaccia di armi si sono fatti consegnare il portafogli e il suo orologio.

I due banditi non hanno invece nemmeno provato a farsi consegnare le chiavi dell'auto del noto imprenditore forse anche a causa dell'intervento di alcuni residenti della zona che si trova proprio all'angolo fra via Foscolo e via Carducci: i cittadini, dalle proprie finestre, hanno notato l'assalto e hanno iniziato ad urlare, qualcuno è anche sceso in strada per dar manforte alla vittima che vive proprio a pochi metri dal luogo della rapina. Per questo motivo i due banditi sono fuggiti immediatamente. E' scattato l'allarme al 112 che ha inviato sul posto le pattuglie dei carabinieri a cui sono affidate le indagini.

Si tratta del terzo colpo in pochissimi giorni ed il quinto in una settimana dopo i colpi messi a segno nei due giorni precedenti ai danni di due tabaccherie, una delle quali si trova peraltro a poche decine di metri da via Carducci, e i due supermercati Eurospin Depredati la scorsa settimana.