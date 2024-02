Momenti di tensione oggi in largo Marconi ad Aprilia dove un bandito, forse agendo da solo, ha messo a segno una rapina armato (probabilmente con un coltello) presso l'ufficio postale centrale. Sul posto si sono portati i Carabinieri del Radiomobile che si sono messi sulle tracce del sospetto, allontanatosi inizialmente a piedi, mentre altri militari ascoltavano i testimoni. In molti avrebbero visto fuggire l'uomo e potrebbero fornire elementi importanti per le indagini. Al momento non è nemmeno possibile ipotizzare l'ammontare del colpo, il sesto in meno di 10 giorni e che arriva a poche, pochissime ore dalla rapina ai danni di un noto imprenditore della città, tra via Carducci e via Foscolo, che solo per l'intervento di alcuni residenti non ha permesso ai due banditi di fuggire con un bottino più ingente, magari con la vettura della vittima. Qualcuno infatti si è accorto dell'assalto e ha iniziato a urlare, altri sono scesi in strada mettendo in fuga la coppia.