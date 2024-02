<Ho incontrato la mia ex per caso. Non l'ho seguita>. E' questo quello che ha detto oggi nel corso del processo per direttissima che si è svolto in Tribunale, il giovane agente della Polizia penitenziaria di 30 anni di Latina, arrestato ieri al centro commerciale Latina Fiori per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex.

Erano stati i Carabinieri ad intervenire dopo che l'imputato aveva tentato un approccio con la sua ex presentandosi anche con un regalo per San Valentino. L'episodio era avvenuto in un bar del centro commerciale quando il 30enne si era avvicinato alla donna che era insieme ad una amica. In Tribunale ha spiegato che il regalo non era per la sua ex ma per la sua attuale fidanzata con cui sta insieme da qualche mese. Alla fine il giudice Clara Trapuzzano Molinari ha convalidato l'arresto e ha rimesso in libertà l'imputato, difeso dall'avvocato Gianni Lauretti. Il processo riprende il 15 maggio.