E' un immigrato di origini indiane l'uomo che nel pomeriggio mentre viaggiava in sella al suo scooter su via La Cogna, a Campo di Carne, è stato travolto da una vettura. L'immigrato è stato soccorso dal 118 e trasferito all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina in codice rosso. Sul posto per mettere in sicurezza l'area, effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro, si sono portati gli agenti della Polizia locale di Aprilia. Il conducente dell'auto è stato accompagnato presso l'ospedale Città di Aprilia e sarà sottoposto alle analisi di sangue e urine come da prassi in caso di incidente con ferite gravi.