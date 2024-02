La fortuna bacia e premia ancora una volta il Lazio. Nell'ultimo concorso, come riporta Agipronews, nel capoluogo pontino è stato messo a segno un 7 Doppio Oro da 15 mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito complessivamente premi per oltre 30 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 419 milioni di euro in questo 2024. In provincia di Latina la scorsa settimana invece tra Terracina e Fondi e Lenola con tre giocate che si erano rivelate fortunate, erano stati vinti 40mila euro. Ieri invece a festeggiare è stata la città di Latina. Due anni fa invece nel 2022 a Terracina erano stati vinti 50mila euro.