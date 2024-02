Aprilia in mano ai criminali? Spavaldi, forse senza nulla da perdere, tanto da tentare e mettere a segno tre colpi in meno di nove ore facendo salire il numero delle rapine a mano armata consumatesi in città, a sette in meno di dieci giorni. E' davvero inquietante l'escalation di crimini iniziata ieri mattina alle 10 con la rapina ai danni di un noto imprenditore sotto la sua abitazione, continuata con la rapina alle Poste di Largo Marconi nel primo pomeriggio e terminata in serata con l'assalto alla farmacia del quartiere Montarelli. Nei due giorni precedenti erano state due tabaccherie ad essere depredate sia lunedì che martedì. A queste rapine si aggiungono quelle della settimana scorsa ai due Eurospin.