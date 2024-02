Poteva andare molto peggio al 50enne dipendente di una ditta del sud pontino che svolge lavori per conto di Acqualatina, soprattutto quando si tratta di riparare le perdite della rete idrica. L'uomo, in servizio a Itri, poco dopo le 9 si era calato in un tombino per effettuare dei controlli ed eventualmente intervenire nel tratto della condotta che si trova all'intersezione tra viale delle Province e via Mazzini, lungo la bretella urbana che, evitando di transitare sull'Appia nel centro del paese, dove il traffico è sempre intenso, permette a chi va verso Fondi di immettersi sulla consolare alla fine del perimetro urbano, a un centinaio di metri dallo stadio comunale.

In quel punto c'era stata, nei giorni addietro, una grossa perdita che la ditta per cui lavorava il ferito aveva riparato e i cui lavori l'uomo stava controllando. Per cause al vaglio della Polizia Locale che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente, l'uomo, che si trovava nel tombino, è stato colpito da un'utilitaria alla cui guida si trovava una signora del posto.

Immediatamente soccorso dal personale del 118, fatto intervenire dal comando di Polizia Locale prontamente sopraggiunta sul luogo dell'incidente che aveva pure fatto convergere su Itri i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, il 50enne veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale "Dono Svizzero" di Formia.