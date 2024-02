Il quartiere popolare Nicolosi ha fatto da scenario, l'altra sera, al dramma di un trentenne di nazionalità indiana, morto in un'aiuola di via Emanuele Filiberto, molto probabilmente stroncato da una dose di eroina, sostanza stupefacente di cui era assuntore. Nonostante i tentativi dei soccorritori, il medico sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso. La segnalazione al numero unico d'emergenza 112 risale alle 22 circa di martedì, quando un passante ha notato il corpo esanime dell'uomo dietro a un cespuglio, a poca distanza dal marciapiede, all'altezza del civico 42.

La Polizia di Stato ha escluso la violenza come causa della morte: il cadavere infatti, non presentava lesioni o segni di aggressioni. La siringa accanto al corpo invece suggerisce che il trentenne avrebbe assunto la dose poco dopo averla acquistata. La salma è stata sequestrata per gli accertamenti medici, mentre gli agenti della squadra mobile sta indagando per trovare eventuali contatti con lo spacciatore.