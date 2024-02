L'attività di contrasto dei reati ambientali assicurata dalla Polizia Locale ha fatto scattare il sequestro all'interno di un cantiere di un impianto fotovoltaico, perché la società che sta portando avanti i lavori per l'installazione dei pannelli solari aveva accatastato rifiuti di vario genere in un angolo della proprietà. Dopo una serie di sopralluoghi e verifiche documentali, martedì mattina gli agenti hanno apposto i sigilli.

L'operazione del Nucleo di polizia ambientale della Locale, coordinato dal commissario Emilio Boscaro, è scattata in via Ofanto. Alla luce della situazione e in virtù anche degli accertamenti documentali, la Polizia Locale ha dunque sequestrato l'intera area di cinquemila metri quadrati circa, denunciando il responsabile per abbandono incondizionato di rifiuti speciali nell'esercizio di un'attività economica.