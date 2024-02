Il giorno sbagliato, il luogo sbagliato. Era andato dal suo fornitore, sapeva molto probabilmente che avrebbe trovato la droga che gli serviva. Forse si erano anche messi d'accordo. E così lui ieri mattina si è presentato a Nettuno a casa del fornitore. Ha acquistato la droga che gli serviva, 5 chili e 200 grammi di hascisc, è salito in auto, una Renault, e si è diretto su via dei Cinque Archi per fare ritorno ad Aprilia.

Era quasi arrivato a Campoverde quando Kanal M. si è visto intimare l'alt da alcune pattuglie della Polizia. Lo hanno accerchiato e hanno effettuato l'immediata perquisizione personale e dell'auto rinvenendo la droga appena acquistata e procedendo quindi all'arresto.

Finito in carcere, in queste ore l'immigrato di origini marocchine dovrebbe comparire davanti all'autorità giudiziaria di Latina difeso dall'avvocato Amleto Coronella per l'interrogatorio di garanzia.

Il suo arresto in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rientra in una operazione più vasta della Squadra Mobile di Roma e degli agenti del Commissariato Parioli su un vasto giro di spaccio che ha portato gli inquirenti, che tenevano sotto controllo alcuni pusher al dettaglio che da tempo sembra agiscano nel cuore della Capitale, fino a Nettuno.

Qui infatti era la base di un fornitore in grado di fornire senza problemi chili e chili di hascisc, ma anche cocaina. Gli investigatori proprio nelle scorse ore, erano intenti a preparare il blitz quando hanno notato quella Renault arrivare sul luogo.

Hanno quindi aspettato, hanno osservato i movimenti del sospetto e dell'acquirente, e quando il marocchino ha lasciato l'abitazione del fornitore, alcune squadre sono rimaste per effettuare il blitz, altre hanno pedinato la vettura ripartita in direzione di Aprilia.

L'operazione a Nettuno ha portato all'arresto del fornitore, che nelle prossime ore sarà interrogato dall'autorità inquirente di Velletri - competente per territorio - e al sequestro di un ingente quantitativo di droghe: circa 48 chili tra hascisc e cocaina.

Sostanze destinate al mercato della Capitale, ma non solo, anche allo spaccio sul litorale romano e in provincia di Latina.