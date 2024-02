Nel corso della nottata ad Aprilia, i Carabinieri della locale dipendente N.O.R.M. – Sezione Radiomobile, durante un posto di controllo, intimavano l'alt ad un veicolo di grossa cilindrata, il cui conducente, non ottemperando all'ordine di fermarsi, si dava alla fuga. Iniziava un inseguimento che terminava in una via vicino il centro, dove il soggetto perdendo il controllo del mezzo, andava a collidere con un cancello di una proprietà privata appartenente ad una società di costruzioni edili.

Il conducente del mezzo riusciva a darsi alla fuga a piedi per le vie limitrofe, mentre il passeggero, un cittadino rumeno classe 99, già sottoposto all'obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria di Aprilia, veniva bloccato dopo una colluttazione con i militari operanti che lo traevano in arresto e lo accompagnavano presso gli uffici del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia.

All'interno del veicolo gli operanti trovavano anche attrezzi utili allo scasso che venivano posti sotto sequestro. Il Comando Territoriale di Aprilia, sta svolgendo le dovute attività investigative per accertare se l'arrestato sia il responsabile dei furti e rapine consumate negli ultimi giorni ad Aprilia.