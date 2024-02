A seguito delle rapine e delle aggressioni avvenute nei giorni scorsi, questa mattina il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi ha ritenuto opportuno confrontarsi con il Prefetto di Latina il dottor Maurizio Falco, sul delicato tema della sicurezza in città. Dopo lo scambio, il dottor Falco ha comunicato la volontà di convocare per Lunedì 12 Febbraio il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, ritenendo utile un approfondimento alla presenza del Primo Cittadino e delle forze dell'ordine presenti sul territorio.

"Ho ritenuto opportuno rivolgermi al Prefetto e riportargli la profonda preoccupazione manifestata in queste ore dai cittadini e dai commerciati a fronte di episodi ripetuti avvenuto a poche ore di distanza gli uni dall'altri, tanto da minare la percezione della sicurezza da parte dei cittadini. Il dottor Falco ha dimostrato anche in questa occasione grande sensibilità e disponibilità ad approfondire il tema e ha manifestato la volontà di convocare la riunione tecnica con le forze dell'ordine per la giornata di Lunedì. Mi sento di ringraziarlo a nome della città e dell'amministrazione che rappresento per l'attenzione e per la tempestività con le quali è pronto ad accogliere le nostre richieste di approfondimento su questo tema importante. Quanto accaduto sicuramente non può lasciarci indifferenti. Confidiamo però nel minuzioso lavoro condotto in queste ore dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia per stringere il cerchio intorno ai responsabili di questi odiosi reati".