Al termine degli accertamenti di rito, l'uomo veniva messo a disposizione dell'A.G. e tradotto in carcere.

L'intuizione dei "centauri "di Aprilia risultava fondata, sull'uomo infatti pendeva un mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità francesi, in quanto membro di un sodalizio criminale finalizzato alla commissione di furti e rapine avvenute nella primavera del 2023 e condannato per i suddetti reati.

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia durante un posto di controllo sulla SS148 Via Pontina al Km 44+900 procedevano al controllo di un veicolo con a bordo una persona.

