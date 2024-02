Quasi 500 panetti di hashish, metà dei quali marchiati con il logo del Real Madrid e l'altra metà con la scritta Frozen, per 48 chili totali di stupefacente. Il tutto non veniva conservato in un deposito lontano da occhi indiscreti o in un buneker, bensì nella camera da letto della sua abitazione, nel centro abitato.



È un sequestro ingente, che ha portato anche ad arresti, quello che l'altro ieri ha visto in azione gli investigatori della squadra Mobile della Questura di Roma, impegnati in una attività investigativa mirata per frenare il fenomeno di spaccio nel territorio.



Gli agenti hanno scoperto il grande quantitativo di stupefacente mentre pedinavano un ignaro "corriere", che veniva seguito mentre si spostava a boro della propria automobile da una piazza di spaccio nella frazione di Casalazzara, nella Capitale, fino a Nettuno.