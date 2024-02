La zona di Collemarcaccio continua ad essere teatro di furti che preoccupano sempre di più i residenti. Il più recente episodio, riportato anche sul gruppo delle sentinelle virtuali "Basta furti a Cisterna" è avvenuto mercoledì pomeriggio, intorno alle ore 18, quando dei ladri hanno approfittato dell'assenza del proprietario per mettere in atto il loro colpo. I malviventi, probabilmente a conoscenza delle abitudini dei residenti, hanno atteso che l'uomo uscisse di casa per un breve periodo di tempo prima di entrare in azione. Al suo ritorno, il proprietario di casa ha fatto una triste scoperta: le stanze erano state messe sottosopra alla ricerca di beni di valore. Purtroppo, questo non è un episodio isolato. Negli ultimi quindici giorni, infatti, si tratta del quarto furto che si verifica in questa zona, creando una situazione di grave allarme e preoccupazione tra i residenti. E questo non è l'unico motivo di inquietudine per i cittadini. Recentemente, si è verificato anche un altro episodio molto angoscioso, legato all'uccisione di un cane a causa di bocconi avvelenati. Il povero animale ha ingerito una di queste esche mortali e non è riuscito a salvarsi.