I carabinieri del N.O.R.M. – Sezione Radiomobile di Formia, a seguito di intervento nel Comune di Minturno su richiesta del personale sanitario del 118, giungevano presso un'abitazione privata, ove poco prima una donna era deceduta. Sul posto, i militari intervenuti ed il personale medico sopraggiunto, venivano senza ragione, insultati e minacciati dal figlio della persona deceduta, un giovane classe 2002, già noto alle forze dell'ordine per i numerosi precedenti di polizia in materia di stupefacenti. Pur comprendendo lo stato di tristezza e rabbia derivato da un simile lutto, il personale dell'Arma ha, secondo i termini di legge e di concerto con l'Autorità giudiziaria, deferito il giovane per i reati di oltraggio e minacce rivolti ai Pubblici Ufficiali intervenuti in realtà in suo aiuto.