Drammatico incidente poco dopo le ore 19 nella periferia di Terracina, dove una villetta è crollata in seguito a un'esplosione. Non è ancora chiara l'origine del cedimento strutturale, ma sembra che all'interno dell'abitazione in quel momento fossero presenti due persone, rimaste sotto le macerie. I soccorritori dei Vigili del Fuoco sono già al lavoro per scavare e raggiungere i feriti: sul posto è intervenuta una squadra di Terracina e ne è stata inviata una seconda anche da Latina. Con loro anche ambulanze e medici del pronto intervento sanitario.