Ha rubato una Smart nera cabrio in meno di quattro minuti. Era parcheggiata nel centro di Latina.

Lo ha fatto in pieno giorno, alle 11,30 di mattina, in via Umberto I sotto le telecamere della Prefettura. Era magro, vestito di nero con il volto travisato. L'episodio - su cui sono in corso accertamenti - si è consumato in pochissimo tempo e nessuno ha fatto caso a quell'uomo alto poco più di un metro e settanta che stava maneggiando attorno alla city car.

La vettura è di proprietà di un dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Latina un uomo di 58 anni che era al lavoro.



Il furto è stato messo a segno con grande disinvoltura in una zona che in teoria dovrebbe essere sicurissima, piena di uffici, sempre frequentata. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi e una volta che è stata fatta l'amara scoperta, il proprietario della vettura ha presentato una denuncia contro ignoti. Le vettura è stata smontata: portata via la centralina e la cappotta ed è stata ritrovata nella zona di via dei Volsci. Aveva il motore acceso. A quanto pare si tratta di un furto su commissione.