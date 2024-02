Lunghissimo controesame sia ieri mattina che ieri pomeriggio in Tribunale dell'ex dirigente della Squadra Mobile di Latina Giuseppe Pontecorvo del processo Reset nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Dda e dal pm Luigia Spinelli - e che nel febbraio del 2021 aveva portato all'esecuzione delle misure restrittive.

Sono oltre trenta gli imputati accusati a vario titolo di associazione per delinquere, estorsione, spaccio di droga. Contestata per alcuni l'aggravante delle modalità del metodo mafioso.

In aula il collegio difensivo ha esaminato l'ex capo della Mobile di Latina. «Siamo partiti da un dato come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Pugliese e Riccardo e abbiamo cercato di arricchirle, con altri riscontri e raccogliere elementi che assumevano valore investigativo. E' questo il dato rilevante di Reset», detto ripercorrendo il filo conduttore dell'inchiesta tra cui l'acquisizione di alcune foto degli imputati prese sui social. Il processo riprende il prossimo 8 marzo.