Attimi di terrore ieri sera, nella periferia di Terracina, dove una villetta è crollata a seguito di un'esplosione, mentre tre persone erano all'interno. Una tremenda deflagrazione quella registrata alle 19.15 di ieri al civico 54 di via Ponte di Ferro, che ha coinvolto una famiglia composta da padre, madre e figlia (i primi di età compresa tra i 55 e i 60 anni, e l'ultima di 27 anni) oltre che una coppia residente nell'abitazione adiacente, il cui muro confinava con quello investito dall'esplosione. Il boato è stato fragoroso ed ha riecheggiato in tutta la zona di periferia, ma a lanciare l'allarme è stato un cittadino indiano che vive nell'abitazione di fronte: l'uomo stava rientrando in casa quando alle sue spalle si è consumata l'esplosione e d'istinto si è lanciato nel fossato, nel tentativo di evitare eventuali detriti. Una volta realizzato l'accaduto, l'uomo ha iniziato a gridare aiuto, mentre tutti i residenti delle abitazioni limitrofe sono scesi in strada chiamando 112 e 118.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri della locale Compagnia, i sanitari del 118, la polizia locale per interdire la strada e permettere le operazioni di soccorso, e la protezione civile gruppo Città di Terracina in supporto. Una volta arrivati, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni per estrarre le tre persone sotto le macerie dell'abitazione, mentre i due vicini, feriti lievemente, venivano trasportati dai soccorritori del 118 all'ospedale di Latina.