Da una ventina di giorni l'ex istituto scolastico Preziosissimo Sangue di Latina viene letteralmente bersagliato dai ladri, che si introducono con ritmo sempre più incalzante nella struttura di viale XXIV Maggio gestita dalle suore Adoratrici, alla ricerca di denaro e materiale elettronico nei locali utilizzati come succursale da due licei della città, il pedagogico "Alessandro Manzoni" e l'artistico "Michelangelo Buonarroti". L'ultimo furto risale alla notte di ieri, ma il precedente era di appena un paio di giorni prima: del caso si stanno occupando sia i poliziotti della questura che i carabinieri, intervenuti per i sopralluoghi e le indagini del caso.



La scoperta dell'ultima intrusione risale alla mattina di ieri, quando i collaboratori scolastici hanno trovato le tracce del passaggio dei ladri. Come i soliti ignoti siano riusciti a introdursi nella struttura non è ancora chiaro, del resto il plesso è piuttosto grande, ma con ogni probabilità gli scassinatori riescono a forzare agevolmente una delle porte o finestre. Nell'ultimo caso il furto è stato consumato negli spazi utilizzati dal liceo Manzoni, dove tra l'una e le due sono stati forzati, e svuotati dei soldi contenuti, i distributori automatici di snack e bevande, ma sono spariti anche tre computer portatili dalle rispettive aule, quindi utilizzati per le attività scolastiche.