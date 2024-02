Martedì è in programma l'udienza con cui il collegio dei giudici del Tribunale del Riesame di Latina sarà chiamato a valutare la legittimità del sequestro adottato il 13 gennaio scorso per il complesso commerciale all'angolo tra via del Lido e la strada statale Pontina. Al centro delle valutazioni, sia le ragioni degli indagati che hanno presentato il ricorso contro il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale del capoluogo pontino, ma anche le tesi delle parti civili ammesse alla discussione, l'associazione di categoria Codici e un residente del quartiere che aveva già ricorso anche alla giustizia amministrativa.



Da un lato i proprietari della struttura che conta tre medie superfici commerciali, chiedono l'annullamento del decreto di sequestro, difendendo la legittimità dell'intervento edilizio. Dall'altra parte la parte civile non solo chiede la conferma del provvedimento, viziato da una lunga serie di illeciti in materia edilizia e ambientale, ma invocano anche l'unificazione del procedimento attuale, quello iscritto dalla Procura lo scorso anno, con quello del 2019 archiviato in fretta e furia, in maniera alquanto sospetta, appena l'anno dopo, mentre i presunti reati venivano consumati.



La prima inchiesta era scaturita dal sospetto che la Giunta comunale dell'epoca, quando il sindaco era Damiano Coletta, aveva adottato impropriamente la variante urbanistica che eliminava il vincolo alberghiero dall'area poi utilizzata per realizzare il complesso commerciale. La destinazione turistico ricettiva infatti contempla anche i volumi commerciali, anche se è difficile contemplare supermercati come quelli realizzati in questa tipologia di edifici che dovrebbero rispettare appunto la vocazione turistico ricettiva.