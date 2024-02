Un terribile incidente stradale si è verificato poco prima della mezzanotte sull'Appia, all'altezza del km 76, tra i comuni si Sezze e Pontinia. Una vettura, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada andando a sbattere in modo violento contro uno dei pini che si trovano sul bordo della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre il conducente dell'auto rimasto intrappolato nelle lamiere per poi consegnarlo ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso.