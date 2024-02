Nega tutte le accuse, il 35enne ritenuto responsabile di aver violentato sessualmente la nipote di 12 anni (oggi 14enne), a cui stava badando su richiesta dei genitori della vittima.

Ieri, infatti, si è svolto l'interrogatorio di garanzia davanti al giudice Laura Morselli, dove l'indagato ha negato totalmente le accuse, aggiungendo che quella sera sarebbe tornato a dormire nella propria abitazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla vittima, secondo cui il 35enne sarebbe rimasto a dormire in casa loro, dopo essersi introdotto nel letto della giovane dove srebbero stati consumati i presunti abusi.

Inoltre, a precisa domanda, ossia se ci fossero motivi di astio tra lui e la famiglia della giovane, l'indagato ha risposto di sì. La difesa ha dunque presentato istanza di sostituzione della misura, chiedendo l'applicazione del braccialetto elettronico. Il giudice dovrà decidere a riguardo.



I fatti

Il caso è emerso lo scorso ottobre, quando i genitori della vittima hanno presentato denuncia nei confronti del 35enne, zio della parte offesa, raccontando di aver appreso da pochi giorni della presunta violenza sessuale avvenuta circa otto mesi prima ai danni della figlia, ai tempi 12enne. La vittima aveva confidato alla sorella maggiore che, in un'occasione in cui i genitori avevano chiesto al parente (l'attuale indagato) di badare ai figli in loro assenza, quest'ultimo avrebbe approfittato dell'assenza degli adulti per introdursi nel letto della minore e violentarla.