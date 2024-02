Un paziente viene derubato del cellulare mentre è un cura al pronto soccorso e scattano le ricerche. Alla fine i carabinieri di Formia sono riusciti a denunciare un uomo di 40 anni della provincia di Caserta, accusato del reato di ricettazione.



Lo stesso non era passato inosservato tra i presenti all' interno del Pronto Soccorso dell'ospedale di Formia, dove si aggirava con fare sospetto nella sala d' attesa. Il tutto mentre un ragazzo di Gaeta riceveva le cure del caso, dopo aver lasciato incustodito lo zaino con all' interno un cellulare del valore di alcune centinaia di euro. Al termine della visita il giovane però si accorgeva che durante la sua assenza gli era stato asportato il cellulare e richiedeva l' intervento immediato dei carabinieri, una cui pattuglia prontamente si portava sul posto.

Gli uomini dell' Arma raccoglievano quanti più elementi possibili per arrivare all' individuazione dell' autore del frutto. Sulla scorta delle informazioni ricevute si mettevano sulle tracce del malviventi e riuscivano ad individuarlo alla Stazione, pronto a salire su un treno diretto a Napoli. Alla vista dei Carabinieri in uniforme, l'uomo, vistosi ormai braccato, tentava disperatamente di disfarsi di un telefono cellulare, poi risultato essere il telefono sottratto all' interno del Pronto Soccorso, gettandolo sui binari, senza ottenere però il risultato sperato.