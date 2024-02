Utilizzando un piede di parco danneggiano la porta blindata di un alloggio Ater a Latina, probabilmente con l'intenzione di occuparla. Per questo motivo venerdì pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Borgo Podgora hanno deferito in stato di libertà per violazione dei sigilli, danneggiamento e possesso ingiustificato di grimaldelli, un 54enne residente a Qualiano, ma di fatto domiciliato a Formia e un cittadino 36enne domiciliato a Formia.

I due, probabilmente al fine di occupare un alloggio popolare dell'Ater, mediante l'uso di un piede di porco, danneggiavano la porta blindata dell'ingresso non riuscendo nel loro intento per il sopraggiungere dei militari.L'alloggio in questione, risulta sottoposto a sequestro dalla Questura di Latina nel contesto di un procedimento penale della locale Procura.I due risultano entrambi colpiti da precedenti di polizia e sottoposti all'obbligo di soggiorno nel Comune di Formia.