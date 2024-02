Pensava che nessuno se ne accorgesse. La mossa è stata fulminea: in un attimo ha passato l'involucro al figlio con all'interno la droga, ma proprio in quel momento è stata vista dall'agente presente in sala, facendo scattare prima il controllo e poi il sequestro della cocaina. È accaduto ieri mattina, nel carcere di Velletri, durante il colloquio tra madre e figlio. Lei, una donna di oltre 60 anni, era andata a trovare il figlio di 45 anni detenuto nel carcere Lazzaria per il reato di rapina. In occasione dell'incontro - come ricostruito da Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria - è avvenuto lo scambio. È stato un agente - impegnato nei servizi di controllo - ad accorgersi di tutto e del movimento sospetto, e a quel punto è scattata la perquisizione che ha portato al rinvenimento di ben 20 grammi di cocaina. Per la donna, l'accusa contestata è quella di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: così, sono scattate le manette anche per lei. «Un plauso al personale di polizia penitenziaria che, ancora una volta, con grande professionalità ed astuzia ha stroncato sul nascere l'introduzione in carcere di sostanze stupefacenti», ha dichiarato Somma in una nota diramata nel pomeriggio di ieri. Donato Capece, segretario generale del Sappe, ha voluto richiamare l'attenzione dei vertici regionali e nazionali dell'amministrazione penitenziaria affinché vengano date risposte concrete, alla risoluzione delle problematiche croniche nel penitenziario di Velletri, ma soprattutto strumenti che possano agevolare il lavoro in questo tipo di situazioni: «Il problema dell'ingresso della droga in carcere - afferma Capece - è questione ormai sempre più frequente, a causa dei tanti tossicodipendenti ristretti nelle strutture italiane. Rispetto a tale problema bisognerebbe fare molto di più, seguendo l'esempio del carcere di Rimini, dove da tanti anni esiste un piccolo reparto, con 16 posti, dedicato a soggetti tossicodipendenti, i quali sottoscrivono con l'amministrazione un programma di recupero, impegnandosi a non assumere sostanze alternative, come il metadone, a frequentare corsi di formazione, a lavorare». Infine: «Superato questo percorso iniziale - conclude Capece - vengono poi destinati alla comunità esterna e quasi tutti non fanno più ritorno in carcere, riducendo la recidiva quasi a zero. Peraltro, esiste una legislazione molto favorevole che consente a coloro che hanno superato, o abbiano in corso un programma di recupero, di uscire dal carcere. Questa è la strada da seguire per togliere dal carcere i tossicodipendenti e limitare sempre di più l'ingresso di sostanze stupefacenti, unito ovviamente a tutte le attività di prevenzione, come l'utilizzo delle unità cinofile, fondamentali nel contrasto dei tentativi illeciti e fraudolenti di ingresso e smercio di droghe in carcere».