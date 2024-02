In stato di alteraziione aggredisce prima il personale sanitario e poi i Carabinieri della stazione di Minturno che erano intervenuti affinché la situazione non degenerasse. Per questo motivo un cittadino è stato di libertà alla competente Procura della Repubblica di Cassino per i delitti di lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. Tutto è accaduto lo scorso 7 febbraio a Minturno, quando i familiari hanno chiesto l'intervento del personale sanitario in un'abitazione di Minturno per il giovane che si trovava in stato di alterazione e agitazione, quest'ultimo però prima aggrediva il personale del 118 e poi si scagliava contro i militari intervenuti con schiaffi e pugni cagionando lesioni nei confronti di uno di loro. L'uomo veniva riportato pazientemente alla calma permettendo che nei suoi confronti venissero svolte le cure mediche del caso. Al termine delle dovute prestazioni sanitarie veniva deferito in stato di libertà.