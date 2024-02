È di un ferito in condizioni gravi trasferito all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina e di una giovane donna di circa 33 anni che ha perso la vita il bilancio del tragico incidente avvenuto il intorno all'una lungo via del Genio Civile di Aprilia. Una dinamica ancora tutta da chiarire quella che ha portato una Toyota Yaris a centrare sulla fiancata destra la Ford condotta dalla vittima.l'incidente è avvenuto a pochi metri dalla curva che su via del Genio Civile porta allo svincolo della via Pontina, un luogo tristemente noto proprio per una sequenza di incidenti anche piuttosto gravi. Agli agenti della polizia locale di Aprilia spetta adesso cercare di capire l'esatta dinamica dello scontro avvenuto in un punto rettilineo anche se sotto un acquazzone violento