In uno studio medico nella zona del quartiere Cretarossa a Nettuno un medico di famiglia è stato aggredito con uno spray al peperoncino da una donna che pretendeva il rilascio di una ricetta per l'acquisto di psicofarmaci. La signora ha spruzzato il peperoncino anche verso altri pazienti che erano in attesa, tra i quali alcuni bambini e un anziano. I malcapitati hanno avuto irritazioni agli occhi ma per fortuna non gravi. Il medico è stato soccorso e trasferito al servizio di oftalmologia dell'ospedale di Latina per le opportune medicazioni. La donna è stata rintracciata, denunciata e dovrà rispondere di lesioni aggravate.