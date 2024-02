Momenti di paura al porto turistico di San Felice Circeo. Per cause al momento da accertare due imbarcazioni hanno preso fuoco. Sul posto I Vigili del Fuoco, Carabinieri e Guardia Costiera. Le operazioni di spegnimento sono in corso, le imbarcazioni, ormeggiate lontane tra loro, sono completamente avvolte dalle fiamme.