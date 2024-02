Teresa Raso aveva compiuto 33 anni ad ottobre, oggi intorno alle 13 è deceduta in un incidente stradale verificatosi lungo via del Genio Civile ad Aprilia quando la sua auto si è scontrata con una Yaris condotta da un 27enne di Aprilia. Per Teresa l'impatto e la deformazione dell'abitacolo centrato dalla Toyota sulla fiancata destra si sono rivelati letali: nonostante gli sforzi le manovre di rianimazione del personale del 118 si sono infatti rivelate vane. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dello scontro al momento al vaglio degli agenti della Polizia locale (intervenuti con Vigili del Fuoco, Polizia stradale e protezione civile) che hanno sequestrato i veicoli e richiesto le analisi sul sangue del giovane ricoverato all'ospedale Goretti di Latina