Le fiamme alte, nonostante la pioggia fitta di ieri sera, hanno divorato in pochi minuti quattro barche: tre yacht e un peschereccio. Le imbarcazioni erano ormeggiate al porto turistico di San Felice Circeo nella punta più estrema del promontorio.

Sembrava l'inferno, il fuoco si vedeva anche da molti chilometri di distanza.

Il violento incendio è divampato ieri sera poco dopo le 20 all'altezza del molo 1. E' stato il personale delle cooperative del porto ad accorgersi di qualcosa di strano e a dare l'allarme. Per cause in fase di accertamento sono andate a fuoco 4 imbarcazioni molto grandi, tra cui una di almeno venti metri. La scena che si è presentata ai soccorritori era drammatica. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con diversi mezzi e hanno lavorato molte ore per circoscrivere il rogo, la cui causa è in fase di accertamento.

A complicare le operazioni anche il maltempo. Al porto turistico sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di San Felice Circeo, la Polizia Locale e il personale della Guardia Costiera. All'inizio hanno preso fuoco due barche, e in un secondo momento l'incendio - alimentato anche dal vento - si è propagato anche sulle altre due tra cui un peschereccio. Le fiamme nonostante la pioggia hanno intaccato le imbarcazioni. Mistero fitto sulle cause. Tutte le ipotesi sono al vaglio: da quella accidentale alla pista di natura dolosa. La conta dei danni con il passare delle ore potrebbe crescere. Un sopralluogo dei Vigili del Fuoco darà le prime risposte.