Una scena surreale, ma non per questo meno spaventosa per chi l'ha vissuta in prima persona, quella vissuta venerdì pomeriggio nella tabaccheria di via Duca del Mare, dove un uomo dall'atteggiamento a dir poco singolare, se non addirittura goffo, ha cercato di mettere a segno una rapina. Non è stato affatto credibile, visto che la stessa donna che si trovava al di là del bancone lo ha allontanato, affrontandolo senza troppe cortesie, finendo per spostare la pistola che le ha provato a puntare di fronte per insistere nella richiesta di denaro.



Ad entrare in azione non è stato assolutamente un bandito esperto, probabilmente una persona comune che si è improvvisata alla ricerca di denaro, o peggio un soggetto con disturbi psichici: il filmato registrato dalla video sorveglianza interna rivela proprio l'atteggiamento inusuale dello sconosciuto. Si trattava di un uomo non troppo giovane, che indossava un giubbotto con cappuccio, come quelli che si infilano dalla testa, con una vistosa scritta alle spalle, e aveva il volto parzialmente travisato da un cappello di pile e occhiali da sole a goccia. È entrato nella tabaccheria e ha raggiunto il bancone con passo lento guardandosi intorno, quasi con aria spavalda, poi si è messo di fronte a una delle donne che lavorano nel locale e le ha chiesto del denaro.

La tabaccaia per tutta risposta lo ha invitato ad andarsene: sia lei che la collega sono apparse per nulla intimorite. Ma subito dopo l'uomo ha tirato fuori una grossa pistola cromata che teneva infilata nella cinta dei pantaloni: la donna a quel punto ha spostato la pistola che gli puntava e lui, forse anche per l'arrivo di un corriere per una consegna, ha preferito uscire per allontanarsi.