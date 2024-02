Nell'ottobre del 2023 a Pontinia erano stati denunciati per "rapina in concorso" nei confronti di un cittadino di nazionalità marocchina classe 1970. E ieri i carabinieri li hanno arrestati in esecuzione

dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Latina – Ufficio G.I.P. – che ha condiviso le tesi investigative dei militari operanti. Si tratta un cittadino classe 91, residente a Priverno, ed un cittadino classe 90, residente a Pontinia.

Gli eventi riguardanti la misura cautelare in carcere risalgono ai fatti accaduti nell'ottobre del 2023 a Pontinia. Espletate le formalità di rito, il 33enne ed il 34enne, sono stati tradotti presso la Casa

Circondariale di Latina a disposizione della competente A.G.