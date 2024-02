Un violento incidente stradale si è registrato nel primo pomeriggio di oggi in strada Litoranea, poco fuori Borgo Grappa, nella periferia estrema di Latina al confine col territorio comunale di Sabaudia.

In circostanze al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Latina, intervenuti con una pattuglia del Comando stazione di Pontinia, due vetture si sono scontrate fra loro in maniera laterale mentre percorrevano la strada provinciale in direzioni opposte. In seguito all'impatto i due veicoli sono carambolati sulla carreggiata: il suv Volkswagen Tiguan si è fermato quasi sul punto dell'impatto, mentre la Mercedes Classe A ha perso la ruota anteriore sinistra e si è girata più volte prima di fermarsi nella cunetta, perdendo uno sportello che è finito contro un palo della linea telefonica.

Tre in tutto le persone rimaste ferite che hanno richiesto i soccorsi del pronto intervento sanitario. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, uno dei due mezzi ha invaso improvvisamente la corsia opposta di marcia.