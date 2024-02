Potrebbe avere un nome e un volto l'autore dell'escalation di furti che hanno interessato negli ultimi venti giorni l'ex istituto Preziosissimo Sangue, sede delle succursali dei licei Alessandro Manzoni e Michelangelo Buonarroti. Ieri notte infatti i poliziotti della Squadra Volante hanno arrestato l'autore dell'ultima intrusione, sospettato però di avere messo a segno anche i precedenti colpi, sia tentati che consumati: a inchiodare Mattia Di Raimo, ventunenne residente in via Virgilio a poche centinaia di metri dal plesso scolastico bersagliato, non è solo l'operazione lampo di ieri, ma anche i filmati registrati dalla video sorveglianza della struttura che lo hanno ripreso in maniera chiara in quasi tutti i precedenti episodi.

Tant'è vero che gli investigatori di Polizia e Carabinieri intervenuti di volta in volta per gli accertamenti, avevano stretto il cerchio su di lui negli ultimi giorni, intensificando la vigilanza nel raggio d'azione delle sue scorribande. Oltretutto lo stesso giovane è sospettato anche di avere compiuto furti simili in un'attività commerciale nella stessa zona della città.